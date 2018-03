Era uno de los científicos más queridos por la generación que siguió su trabajo e investigaciones a lo largo de su vida, en especial sobre los agujeros negros y la relatividad, y su interés en la vida extraterrestre.

Además de su intelecto, era reconocido por su buen sentido del humor y dejar en segundo plano la grave enfermedad que padeció por 50 años, la esclerosis lateral amiotrófica.

En 2011, le dijo al New York Times: “Siempre he tratado de superar las limitaciones de mi condición y llevar una vida lo más completa posible. He viajado por el mundo, desde la Antártida hasta la gravedad cero. Quizás algún día vaya al espacio”.

Estaba convencido de no dejarse vencer por su enfermedad y en varias ocasiones envió mensajes a quienes padecían otras, como la depresión, por ejemplo:

Esta es una recopilación de las frases que han recordado quienes lamentan su partida:

“Cada quien es libre de creer lo que quiera y según mi punto de vista, la explicación más simple es que no hay Dios. Nadie creó el Universo y nadie dirige nuestro destino. Esto me lleva a una profunda realización: probablemente no hay cielo ni vida después de la muerte. Tenemos una única vida para apreciar el gran diseño del Universo y estoy muy agradecido por eso”.

From the archives: Stephen Hawking talks about his life-long search for a unified theory of the universe and his best-selling book, 'A Brief History of Time.' https://t.co/3kC9RQR0AO

The acclaimed physicist has died at age 76. pic.twitter.com/ifqfjdm3OH

