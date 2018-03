Trump perdió US$ 400 millones y cayó 222 posiciones en la lista Forbes

El presidente tiene una fortuna de US$ 3.100 millones y ocupa el puesto 766 entre los billonarios del mundo (listado para ricos con más de US$ 1.000 millones); el colombiano Jaime Gilinski le gana, en el puesto 606, con US$ 3.700 millones.