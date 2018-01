Trump se elogia a sí mismo y se califica como un "genio muy estable"

En una serie de tuits matutinos, Trump escribió: “a lo largo de mi vida mis dos grandes valores han sido la estabilidad mental y ser, algo así como realmente inteligente”.

“Pasé de ser un MUY exitoso hombre de negocios, a una estrella de la televisión a presidente de Estados Unidos (en mi primer intento). Creo que eso me calificaría no como inteligente, sino como genio… y ¡un genio muy estable!”, escribió.

….Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018