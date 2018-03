Las dudas que deja detención de joven colombiana en Guangzhou, China

El pasado 28 de enero, Doralba Betancur Roldán recibió una llamada desde China, era su hija Leydi Vanessa García. "Mami, no me hables, no me escribas, estoy detenida, voy en el carro de la Policía”, fue todo lo que dijo.