"Múltiples muertos y heridos", deja descarrilamiento de tren en EE. UU.

Al menos dos vagones cayeron sobre la carretera, junto a ejes y ruedas de tren y otros escombros de la destrucción.

Otros carros destrozados estaban regados entre los árboles de un bosque, donde imágenes de la televisión mostraban a los bomberos buscando sobrevivientes.

El accidente se registró a las 7:40 a.m. entre las ciudades de Tacoma y Olympia, en una línea ferroviaria con nuevas locomotoras y vías y señalización modernizadas para prestar un servicio de alta velocidad.

“Estábamos doblando la esquina para tomar el puente hacia la I-5 (…) y nos fuimos al suelo”, se escucha en la grabación difundida por CNN. “Tenemos vagones por todos lados y abajo en la autopista”.

El portavoz del sheriff del condado de Pierce, Ed Troyer, dijo a periodistas que había varios fallecidos, pero hasta ahora no pudo precisar una cifra.

Medios locales indicaron que al menos tres personas murieron y 77 están en hospitales locales.

“Es bastante espantoso”, dijo Troyer, quien indicó que hubo además varios heridos y que entre las víctimas fatales no figuran conductores de la transitada autopista Interestatal 5 (I-5), que conecta Estados Unidos de norte sur por la costa oeste, desde la frontera con Canadá hasta la de México.

“Cuando llegamos a la escena era obvio que había muertos y heridos, y algunas personas pudieron salir del tren”.

Los cuerpos de rescate instalaron tiendas de atención para coordinar las labores de traslado de heridos a hospitales locales, mientras que la autopista fue cerrada por el resto del día.

“Habíamos pasado la ciudad de DuPont y parecía que íbamos a tomar tomar una curva”, indicó Chris Karnes, uno de los pasajeros, al canal KIRO-TV de CBS. “De repente escuchamos ruido de crujidos y sentimos que nos dirigíamos hacia una colina. Lo siguiente que sé es que éramos lanzados al frente de nuestros asientos, las ventanas se rompen, nos detenemos y hay agua. La gente gritaba”.

WSP diverting traffic at DuPont. WSP aiding withbroad closure & getting assistance to scene. pic.twitter.com/fRw4uGNIVv

— Trooper Brooke Bova (@wspd1pio) 18 de diciembre de 2017