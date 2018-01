Comunidad cristiana en China, preocupada por derribo de 2 iglesias en un mes

Algunos líderes de ese templo, construido en 2009 y que había sido amenazado con anterioridad con ser demolido por no estar registrado, “han sido encarcelados de uno a siete años simplemente por servir a su iglesia”.

“La continua persecución a la iglesia del Candelero Dorado demuestra que el Gobierno chino no respeta la libertad religiosa o los derechos humanos”, afirmó en un comunicado Bob Fu, presidente de la organización China Aid, que coordina una amplia red de activistas y cristianos clandestinos chinos.

Algunos internautas han criticado la demolición, aunque poco después los comentarios han sido bloqueados por la censura china.

Estos videos muestran la caída del templo:

英国卫报报道中共党国敌基督强力炸毁临汾金灯台大教堂China church demolition sparks fears of campaign against Christians

Footage has emerged of the Golden Lampstand Church in Shanxi province being razed by local authorities https://t.co/EYzlS06w56pic.twitter.com/EdnAuIVtuF

