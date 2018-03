“Amo Nueva York y hoy estoy anunciando mi candidatura para gobernadora”, fue así, con este mensaje, a través de Twitter, como la actriz informó a los neoyorquinos su esperado anuncio, que por meses se estuvo ventilando en los medios.

I love New York, and today I’m announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018