Entre las clases impartidas en la Universidad Pontificia Regina Apostolorum se encuentran ‘Vínculos mágicos, esotéricos y ocultistas de algunas terapias alternativas y energéticas’, ‘El exorcista: vida, decisiones y errores’, ‘El asistente del exorcista: habilidades y responsabilidades’, y un seminario que al colombiano le llamó la atención: ‘Brujería en África’.

Uno de los instructores es el cardenal albano Ernest Simoni, quien, por supuesto, no duda de los éxitos de los exorcismos, y afirma que los resultados se pueden ver de inmediato porque el paciente pasa de estar fuera de control a sonreír con júbilo. Además, admite que a pesar de que está prohibido por la ley eclesiástica, ha hecho exorcismos a través del celular cientos de veces, relata The New York Times.

El padre Cárdenas también mete la tecnología al oficio de exorcista, y está seguro de que es posible transmitir la magia negra por la pantalla de los teléfonos. También asegura que los demonios ingresan al cuerpo de las personas por la parte de atrás del cerebro, y pone en la misma categoría a los demonios que causan tendencias suicidas y violentas con la homosexualidad, al decir que las personas que tienen traumas tempranos -incluidos abusos sexuales- son vulnerables a ellos.

Los participantes que asistieron al curso, por el que pagaron 372 dólares (algo más de un millón de pesos colombianos), consideran que internet y el ateísmo tienen la culpa del repunte de la maldad, aunque la existencia de la misteriosa capacitación también se explica por la oposición de ciertos sectores católicos al pontificado del papa Francisco que consideran que el fin de los tiempos se acerca.

En los últimos años, ha habido varios exorcistas católicos famosos, como el arzobispo zambiano Emmanuel Milingo, que fue bastante famoso en Italia por su trabajo para eliminar demonios hasta que lo excomulgaron por ordenar como sacerdotes a 4 hombres casados. También es conocido el padre Gabriele Amorth, cuyo fallecimiento, en 2016, ha llevado a peticiones para reclutar más exorcistas.

El reverendo estadounidense Joseph Poggemeyer dice que en cada parroquia debería haber un exorcista a la mano, pero las reformas del Concilio Vaticano Segundo lo dificultan. A pesar de lo serio que eso pueda parecer, el tema ha sido trivializado en películas como ‘Libera Nos’, en los que un sacerdote trata de expulsar a Satanás del cuerpo de una mujer a través de una llamada telefónica, con una orden, así:

“Sal de este cuerpo, Satanás”.

Pero después, al final de la llamada, se despide así: