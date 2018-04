Según los bomberos, el fallecido, aún no identificado, es el ocupante del apartamento.

“Cuatro bomberos sufrieron heridas leves”, señaló a la AFP un portavoz de la policía luego de que los bomberos informaran que el fuego estaba bajo control, más de dos horas después de su inicio.

#FDNY members are on scene of a 3-alarm fire at 721 5th Ave Manhattan. There are currently no injuries reported pic.twitter.com/PKuPZBu70E

“Este fue un fuego muy difícil. Como pueden imaginarse, el apartamento es bastante grande, y estamos 50 pisos hacia arriba. El resto del edificio tenía una cantidad considerable de humo”, indicó el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Llamas y humo comenzaron a salir de varias ventanas del piso 50 de la Torre que da a la calle 57 a eso de las 6 de la tarde, hora local.

#FDNY members remain on scene of a 4-alarm fire, 721 5th Ave in Manhattan. There is currently one serious injury to a civilian reported. (Photo credit: @nycoem) pic.twitter.com/0Smiljyupg

— FDNY (@FDNY) April 7, 2018