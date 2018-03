Sin embargo, un informe de toxicología de noviembre indicó que Greenberg murió por una “toxicidad aguda por la combinación de medicamentos” con 3 clases de fentanilo opioide, que puede ser letal en pequeñas dosis, según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos citada por El Nuevo Herald.

Las dudas sobre la verdadera causa de la muerte de la empresaria aumentaron cuando el mismo día de su fallecimiento, su novio, con quien había estado por más de 17 años, retiró de la cuenta de ella en el Bank of America la suma de 10 mil dólares (algo más de 27 millones de pesos colombianos), según registros judiciales.

Pero allí no quedó el asunto: pocos días después retiró otros 15 mil dólares (más de 41 millones de pesos), y para el 7 de noviembre de 2016 ya tenía en su poder 585 mil dólares (más de 1.600 millones de pesos) obtenidos de diferentes cuentas corrientes y de ahorros de Greenberg.

Pero hay más. De acuerdo con la versión de Valerie Greenberg, hermana de la fallecida empresaria, Aparicio legalizó de manera irregular un testamento en con el que pretendía convertirse en dueño de la fortuna de su compañera sentimental, avaluado en más de un millón de dólares (más de 2.700 millones de pesos colombianos), según Noticias Caracol.

Julio Sánchez Cristo, en W Radio, le preguntó a Adriana Companet, amiga de la pareja, si sospechaba que Aparicio había asesinado a Greenberg, a lo que ella respondió:

“Esa es la parte que me causa más sufrimiento, porque él y ella fueron mis amigos durante mucho tiempo. […] Lo que no comprendo son sus mentiras, su manera de no querer averiguar lo que le pasó a Andrea. […] Esa pregunta, hasta que eso no se resuelva, yo no puedo hablar de la inocencia ni de la culpabilidad de él”.