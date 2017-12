El chiste en caja de pizza que le costó el puesto a empleada de Pizza Hut

Una clienta de esa pizzería en Stafford, Virginia, EE. UU., dijo –citada por el Huffington Post– que sus hijos de 12 y 15 años, respectivamente, ordenaron una pizza y pidieron que les escribieran un chiste en la caja, que en efecto llegó.

La broma decía: “¿Qué tienen en común un repartidor de pizza y un ginecólogo? Que ambos la huelen pero no la pueden tener”.

Al ver el texto escrito por dentro de la caja, la madre de los jóvenes comensales le tomó una foto y la publicó en las redes sociales, destaca International Business Times, chiste al que tildó de “inapropiado”.

Bustle.com informa que la empleada del negocio llamó a la clienta a disculparse por lo sucedido, pero el jefe de la trabajadora dijo que eso no se podía tolerar y la despidió.

Pero ahí no terminó el asunto, como publica el portal Bustle, ya que los usuarios de redes sociales, al darse cuenta de que la empleada de Pizza Hut había sido despedida, se volcó en insultos contra la quejosa, pues finalmente fueron sus hijos quienes pidieron un chiste con su orden de pizza y su madre hizo despedir a una empleada.

Esta es la foto del chiste dentro de la caja que encendió la controversia:

A family hungry for @pizzahut got more than they bargained for. It was enough to turn a mom’s stomach & get a worker fired. A story you’ll only see on @ABC7News and @NewsChannel8 pic.twitter.com/9rc6Cuz8Py

— Q McCray (@ABC7Q) 15 de diciembre de 2017