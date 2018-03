El huevo era tan grande que apenas cabía en la mano de una persona adulta, y en comparación con huevos de tamaño normal, es evidente que tiene un detalle particular, que finalmente fue descubierto al romper la cáscara: tenía otro huevo por dentro.

El medio local ABC Far North publicó 3 fotos del huevo: una en una cubeta con espacio para 12 huevos, otra en una mano y otra ya roto, con su huevo ‘bebé’ por fuera:

Look at this big egg. You gotta feel for the chook that laid it! Stockman’s Eggs says it was laid by a free range hen and when cracked, had another smaller egg inside! pic.twitter.com/9bDJKPCOVp

— ABC Far North (@ABCFarNorth) 5 de marzo de 2018