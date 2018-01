Hombre bajo las drogas hizo ‘volar’ su carro y lo chocó contra segundo piso de fachada

Según Los Ángeles Times, el conductor admitió a la Policía haber consumido narcóticos antes de subirse al automóvil.

Cerca de las 5:30 de la mañana, el vehículo Nissan Altima que iba a alta velocidad chocó contra el separador que divide los carriles en diferentes direcciones y tomó el impulso suficiente para volar y estrellarse contra el segundo piso de la fachada, detalla El Nuevo Herald.

OCFA in Santa Ana of a vehicle that crashed into the building. The fire was quickly extinguished, both victims are out of the vehicle safely with minor injuries. Members from OCFA & LA COUNTY Urban Search & Rescue teams are removing the vehicle from the building. pic.twitter.com/x29WvTkNGk

— OCFA PIO (@OCFA_PIO) January 14, 2018