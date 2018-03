Reporta el portal ruso IZ que en cercanías del aeropuerto de Yakutsk se encontraron 172 lingotes de lo que en realidad es una mezcla en oro y plata, cuyo peso es de 20 kilos cada uno, y de propiedad de la Compañía Minera y Geológica de Chukotka.

Se confirmó que la causa de la ‘lluvia’ de oro fue un daño en la compuerta de carga que se presentó durante el despegue, contando además con que los lingotes fueron ubicados incorrectamente dentro de la bodega del avión.

It's -21C in Yakutia, sunny, we expect showers of diamond, platinum and gold… Plane loses its $368 million cargo; gems and precious metals rain over Russia’s coldest region as police and secret services stage emergency search https://t.co/NsUeOWxZf5 pic.twitter.com/8OXd6Al9is

— The Siberian Times (@siberian_times) March 15, 2018