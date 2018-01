Antes de morir víctima de un cáncer, Phedre le indicó a Nigel, su esposo, todos los cuidados que debía tener con las plantas que ella tenía en el baño de su casa. Desde que ella falleció, el hombre regó con mucha dedicación las plantas.

Sin embargo, durante la mudanza que Nigel hizo a una residencia para adultos mayores, se dio cuenta, junto a su hija Antonia, de que las plantas que su esposa le había encargado en sus últimos momentos de vida eran de plástico.

El artículo continúa abajo

En los trinos siguientes, la mujer dijo que su madre era “muy divertida”, y asegura que se habría reído mucho al ver lo que Nigel había estado haciendo por tantos años. Esta foto muestra el ritual que seguía el hombre con las plantas de su esposa:

@dannywallace my dad has loved this story being on here so much, he’s reenacted watering the ferns 😂😂😂 pic.twitter.com/1NJpoYbpY8

— Antonia Nicol (@Flaminhaystack) 17 de enero de 2018