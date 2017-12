De submarino argentino puede no quedar nada, dice hombre que encontró el Titanic

En entrevista con Clarín, el estadounidense dijo que una implosión (como la que pudo haber sucedido en el submarino) es “uno de los eventos más poderosos que se pueden imaginar”, ya que el acero de 4 pulgadas de grueso que compone la embarcación se dobla “como papel”.

Dettweiller le dijo al medio argentino:

“El cuerpo humano no sobrevive a este tipo de evento. Y el intercambio de agua y fauna oceánica aceleran la descomposición y no dejan rastros. Puede no quedar nada”.