¿Qué tan ciertas son las cosas que Trump publica en Twitter?

Tomamos 3 de los trinos que Trump escribió en su red social favorita y el breve análisis que el diario capitalino hizo de cada uno de ellos:

Since taking office I have been very strict on Commercial Aviation. Good news – it was just reported that there were Zero deaths in 2017, the best and safest year on record! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2018

“Desde que llegué al cargo, he sido muy estricto con la aviación comercial. Buenas noticias, acaban de reportar que hubo cero muertes en 2017, ¡el mejor año y el más seguro hasta el momento!”.

En efecto, los datos de la Aviation Safety Network indican que 2017 fue el año más seguro de la aviación, pero no es una novedad que el transporte aéreo en Estados Unidos ha sido, por muchos años, muy seguro. Además, según el ‘Post’, el presidente del país tiene muy poco que ver con la seguridad de la aviación comercial, a pesar de que algunas de sus decisiones son muy importantes.

Por otro lado, si bien los accidentes aéreos en Estados Unidos en los últimos años se pueden contar con los dedos de una mano, ese éxito se debe especialmente a un mejor entrenamiento de pilotos y controladores aéreos, y a las mejoras hechas tanto por los fabricantes de aviones como de motores de aeronaves.

The Failing New York Times has a new publisher, A.G. Sulzberger. Congratulations! Here is a last chance for the Times to fulfill the vision of its Founder, Adolph Ochs, “to give the news impartially, without fear or FAVOR, regardless of party, sect, or interests involved.” Get… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2018

….impartial journalists of a much higher standard, lose all of your phony and non-existent “sources,” and treat the President of the United States FAIRLY, so that the next time I (and the people) win, you won’t have to write an apology to your readers for a job poorly done! GL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2018

“El fallido New York Times tiene un nuevo editor, A.G. Sulzberger. ¡Felicitaciones! El Times tiene una última oportunidad para cumplir la visión de su fundador, Adolph Ochs, “de dar las noticias imparcialmente, sin miedos o preferencias, independientemente del partido, la secta o los intereses involucrados”. Consigan periodistas imparciales de nivel mucho más alto, dejen atrás todas sus “fuentes” falsas y no existentes, y traten al presidente de Estados Unidos con justicia, de manera que la próxima vez que yo (y la gente) gane, no tendrán que escribir una disculpa a sus lectores por un trabajo hecho pobremente”.

Según The Washington Post, en realidad el New York Times nunca publicó una disculpa escrita después del cubrimiento de la victoria de Trump en las elecciones de 2016. Sin embargo, el presidente estadounidense suele decir eso muchas veces. El prestigioso diario capitalino reconoce que todos los medios, en general, cometen errores, pero están bastante lejos de tener fuentes falsas, como asegura Trump.

Thank you to Brandon Judd of the National Border Patrol Council for your kind words on how well we are doing at the Border. We will be bringing in more & more of your great folks and will build the desperately needed WALL! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2018

“Gracias a Brandon Judd, del Consejo Nacional de Patrullas Fronterizas, por sus amables palabras sobre lo bien que estamos actuando con la cuestión de la frontera. Vamos a traer a más y más de sus grandes amigos y construiremos el MURO que se necesita desesperadamente”.

A pesar de que Trump da por sentado que construirá un muro en la frontera de Estados Unidos con México, el Congreso de su país no ha aprobado los fondos necesarios para la monumental obra. Es cierto que en campaña, el mandatario dijo que sería México el que pagaría el muro, pero claramente ese pago no sería directo. Es decir, el Congreso tendría que ‘prestar’ el dinero para la construcción antes de un eventual reembolso.

Además, durante el año fiscal de 2017, la cantidad de personas que pasaron ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos disminuyó en un 50 %, en comparación con el período de febrero a noviembre de 2016, lapso en el que se presentó la mayor cantidad de cruces ilegales de centroamericanos a Norteamérica. De igual manera, el número de detenciones en la frontera ha disminuido constantemente desde el año 2000, cuando cerca de 1,6 millones de personas atravesaron la frontera.