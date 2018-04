La versión fue explicada en el programa argentino ‘Fantino 910’, espacio de la emisora Radio La Red, en donde se dijo que Jorge Sampaoli y Lionel Messi tuvieron un encuentro para ponerse de acuerdo en torno a los futbolistas que serían llevados a Rusia 2018.

“Sampaoli fue a decirle a Messi: Marcos Rojo no está para jugar, Funes Mori tampoco, Lucas Biglia llega con lo justo, no me gustó que Agüero se hubiese operado sin que avise, Sergio Romero [arquero] para mí es suplente y Mascherano [amigo de Messi] no debería estar ni dentro de los 35”, señaló el periodista ‘Pipi’ Novello.

Sin embargo, luego se tocó el tema de Franco Armani, guardameta de River Plate y exportero de Atlético Nacional.

“Empezaron a negociar y creo que [Sampaoli] le dijo [a Messi]: yo te llevo a Mascherano entre los 23, pero ataja Armani”, infirió Novello.

Finalmente, concluyó Alejandro Fantino, conductor del espacio, que el técnico “algo fue a pedir porque Messi ya sabe que va al Mundial”.

