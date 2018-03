Partidazos por TV:

10:50 a.m. – Rusia vs. Francia (TV: ESPN)

1:00 p.m. – Dinamarca vs. Chile (TV: WIN)

1:00 p.m. – Grecia vs. Egipto (TV: ESPN)

1:30 p.m. – Bélgica vs. Arabia (TV: ESPN +)

1:45 p.m. – Alemania vs. Brasil (TV: Directv 612)

2:00 p.m. – Inglaterra vs. Italia (TV: ESPN 2)

2:00 p.m. – España vs. Argentina (TV: Directv 610)

2:30 p.m. – Australia vs. Colombia (TV: Caracol)

Partidos de los rivales de Colombia en Rusia 2018:

7:20 a.m. – Japón vs. Ucrania

1:00 p.m. – Bosnia vs. Senegal

1:45 p.m. – Polonia vs. Corea del Sur

Otros encuentros de interés:

12:00 p.m. – Suiza vs. Panamá

12:10 p.m. – Montenegro vs. Turquía

1:00 p.m. – Costa de Marfil vs. Moldavia

1:00 p.m. – Hungría vs. Escocia

1:00 p.m. – Túnez vs. Costa Rica

1:30 p.m. – Rumanía vs. Suecia

2:00 p.m. – Nigeria vs. Serbia

6:30 p.m. – Estados Unidos vs. Paraguay

7:00 p.m. – Perú vs. Islandia

8:00 p.m. – México vs. Croacia

Resto de amistosos internacionales:

4:00 a.m. – Mongolia vs. Islas Mauricio

5:00 a.m. – Kenia vs. Rep. Centroafricana

5:00 a.m. – Islas Seychelles vs. Suazilandia

5:00 a.m. – Tanzania vs. Rep. Dem. Congo

7:00 a.m. – Armenia vs. Lituania

8:30 a.m. – Uganda vs. Malawi

10:00 a.m. – Georgia vs. Estonia

11:00 a.m. – Azerbaiyán vs. Macedonia

11:00 a.m. – Irak vs. Siria

11:00 a.m. – Irán vs. Argelia

11:00 a.m. – Laos vs. Bangladesh

12:00 p.m. – Kosovo vs. Burkina Faso

1:00 p.m. – Namibia vs. Lesoto

1:15 p.m. – Eslovenia vs. Bielorrusia

1:30 p.m. – Luxemburgo vs. Austria

2:00 p.m. – Marruecos vs. Uzbekistán

Programación adicional:

Copa Asiática – Eliminatoria (tercera ronda)

3:00 a.m. – Corea del Norte vs. Hong Kong

6:00 a.m. – China Taipéi vs. Singapur

6:30 a.m. – Birmania vs. Macao

6:30 a.m. – Filipinas vs. Tayikistán

9:00 a.m. – Afganistán vs. Camboya

9:00 a.m. – Kirguistán vs. India

10:00 a.m. – Jordania vs. Vietnam

10:00 a.m. – Líbano vs. Malasia

10:00 a.m. – Omán vs. Palestina

10:15 a.m. – Yemen vs. Nepal

10:30 a.m. – Bahréin vs. Turkmenistán

11:00 a.m. – Maldivas vs. Bután