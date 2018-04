“Claro que tengo ganas de que Brasil gane… A pesar de todo, tengo confianza: Tite, el nuevo seleccionador, ha tenido poco tiempo para hacer su equipo, pero tenemos numerosos jugadores excelentes que juegan en Europa. El principal desafío será hacerlos jugar juntos. Pero pienso que vamos a tener un buen equipo para este Mundial”, indicó Pelé a la AFP.

Para Edson Arantes do Nascimento, las selecciones de Argentina, Alemania, Inglaterra y Francia son “candidatas serias” para coronarse en Rusia 2018.

“Pero en el fondo, poco importa. Para ganar, hay que estar bien preparado”, enfatizó el tricampeón del mundo con la camiseta verdeamarela, que también se refirió al máximo referente de la actual selección de su país, Neymar:

“Es un jugador muy importante para Brasil, no hay ninguna duda. No sabemos exactamente qué va a pasar, pero pienso que estará en forma para la Copa del Mundo, porque su lesión no es tan grave. No he tenido la ocasión de hablar con él, porque no estaba en Brasil cuando yo estaba. Le deseo la misma suerte que yo tuve en la Copa del Mundo”

En cuanto a su salud, Pelé tuvo tiempo para bromear:

“No podré jugar en el Mundial, pero me siento bien. Aprovecho para agradecer a todos los que a lo largo del mundo me han enviado mensajes. Todo el mundo se preguntaba un poco qué me pasaba. De hecho estaba lesionado, me tuve que operar de la cadera, reemplazarla, y luego tuve un pequeño problema al nivel del menisco (izquierdo), pero ahora voy bien, estoy en buena forma”, celebró el exjugador.

