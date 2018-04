“Muchos de estos jugadores de la Selección Colombia ya estuvieron en una Copa del Mundo y su nivel en los últimos amistosos fue muy bueno. Estoy esperando que lleguen bien al Mundial, de eso depende mucho una Copa del Mundo”, señaló Juan Pablo Ángel en declaraciones a prensa después de la presentación del ‘Equestrian Trophy’, evento del cual es imagen y que repartirá cupos para los Juegos Centroamericanos de 2018.

Posteriormente, indicó que espera ver a Colombia llegar más lejos que en el Mundial pasado, cuando su participación terminó en cuartos de final.

“El cuadrangular que le tocó a Colombia, lo digo con respeto, lo obliga a uno a ilusionarse en que se puede superar lo hecho en 2014. Pero hay que ser muy cautos y ojalá podamos pasar la primera ronda”, indicó.

Luego explicó que los goles en el Mundial no dependerán de los atacantes como tal, sino de cómo juegue el equipo: “Me ilusiona mucho ver a Falcao por la admiración que tengo por él, además hay otros delanteros en buen nivel, ese tema no me preocupa. Depende más del funcionamiento del equipo que los que hacen goles en sus ligas, puedan hacerlos en el Mundial”.

Finalmente, expresó que la actitud de Pékerman hacia el plantel también será fundamental: “En una competencia tan importante como el Mundial, es muy importante tener la confianza del técnico”.