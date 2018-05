Para ‘Leo’, hacer un buen Mundial en Rusia sería llegar a las semifinales porque Argentina “mínimamente merece estar ahí por la historia que tiene”, dijo el argentino al canal de su país TyC Sports.

“No tenemos ninguna obligación con nadie. Somos los primeros que queremos ser campeones, que queremos ganar. El hecho de haber estado en tres finales y no poder haber sido campeones en ninguna también es un peso que llevamos nosotros. Queremos superar esa barrera”

En cuanto a Brasil, Messi opinó que “llega muy bien colectivamente, tienen buenos jugadores a nivel individual y como grupo funcionan muy bien. Se cierran bien atrás, tienen jugadores fuertes y te salen a la contra y te liquidan con jugadores rapidísimos como Ney o Coutinho. Saben muy bien lo que hacen y tienen mecanizados los movimientos a nivel grupal”.

Para ‘La Pulga’, la Canarinha tuvo “la mala suerte de tener a Neymar parado” durante los últimos meses, aunque considera que esto podría ser positivo, ya que la estrella del PSG llegará descansado a la cita mundialista.

En cuanto a los otros candidatos al título, Messi considera a “España, por los jugadores que tiene y por la manera de jugar, más vistosa que Brasil; Alemania, porque siempre está ahí; y Francia porque tiene muy buenos jugadores, aunque por ahí lo que le juega en contra es que tiene muchos jóvenes”.

En la parte individual, el 10 añadió que no le interesa ser el mejor de la historia.

“Siempre que empiezo un año intento ganar todo, de dejar todo cada vez que salgo a la cancha, de dar el máximo para mis compañeros y para mí, nada más. No pienso en ser el mejor de la historia, no me cambia nada”

“Yo quiero superarme siempre, no compito con nadie porque, como dije antes, no compito para ser el mejor de la historia sino para superarme año tras año, de mejorar lo hecho y seguir ganando. Ganar con la Selección sería lo máximo, pero todavía no se me dio”, sostuvo.