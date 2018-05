Guerrero insiste en que es inocente y catalogó como “vergonzosa injusticia” la decisión del Tribunal. “Hoy siento que mi sueño, primero, de jugar al fútbol y, segundo, de jugar un Mundial después de 36 años, siento que lo he perdido”, expresó en el tramo inicial del video en el que se dirigió a la opinión pública.

El delantero de Flamengo aseguró que, conforme a su educación desde niño, nunca ha consumido drogas ni sustancias prohibidas. “Jamás he consumido algún tipo de droga o alguna sustancia prohibida. Jamás he tenido la voluntad de hacerlo porque no lo necesito”.

Acto seguido, Guerrero procedió a realizar un repaso de lo, para él, ha sucedido durante la investigación de su caso. “He demostrado varias cosas: primero, nunca he consumido una droga; segundo, nunca tuve la intención de mejorar mi ‘performance’, eso ya fue probado en la FIFA, en la WADA y en el TAS. Tercero, yo estaba bajo en régimen de la Federación Peruana de Fútbol, tomé un té que el mozo no debería haber servido a un jugador profesional, eso ya fue probado también”.

Por último, el capitán de la selección peruana criticó fuertemente a los responsables de sancionarlo: “Lo que no se comprueba es cómo pueden darme una sanción de 14 meses, sacarme mi sueño que era jugar un Mundial sin justificación. A las personas que contribuyeron a esta vergonzosa injusticia: me están robando el Mundial y quizás mi carrera también. Espero que puedan dormir en paz”.

El video de Guerrero ya suma cientos de miles de reproducciones y está siendo replicado por cientos de fanáticos que lo apoyan en las redes sociales. Este fue el mensaje que emitió Guerrero: