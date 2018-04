Un ídolo eterno es capaz de emocionar a más de una generación ⚽️👶🏽👦🏻. ¿Están tú y tu familia #ListosPara vivir la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA por Coca-Cola™?

A post shared by Coca-Cola Colombia (@cocacolacol) on Mar 26, 2018 at 1:51pm PDT