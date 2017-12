¿Cuál es la verdad de la supuesta lámina de Paolo Guerrero en el Panini?

Inicialmente, lámina fue publicada en Facebook por una página llamada Panini World Cup y en Twitter por @paniniWCUSA. Ninguna tiene relación con el Grupo Panini, es decir, no son cuentas oficiales.

Seguramente, Paolo Guerrero, por ser el jugador más importante en la clasificación de Perú al Mundial, sí estará en el álbum, sobre todo porque su sanción fue reducida, de manera que no se perderá el torneo. Sin embargo, la lámina que circula no hace parte del álbum.

El Panini Rusia 2018 saldrá a la venta en abril de 2018, y hasta ahora solo se conoce lo que podrían ser los diseños de las láminas de los escudos.

Y en las páginas oficiales del álbum no hay información de diseños de las otras figuras (www.paniniamerica.net y panini.es).

I don't know which we are more excited about–watching #France, #Australia, #Peru & #Denmark or collecting them in the 2018 FIFA World Cup Sticker Collection! Follow us for updates #WorldCup2018 #WorldCupDraw #WhoDoYouCollect pic.twitter.com/MmAKZGsByp

— Panini America (@PaniniAmerica) December 1, 2017