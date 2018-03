Ellos son David Ospina, Cristan Zapata, Santiago Arias, Frank Fabra, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Wílmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Giovanni Moreno, Edwin Cardona, Yimmi Chará, Falcao García, Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca y Duván Zapata.

Así lo revela esta página compartida por la cuenta de Twitter Footie Cards Stickers, especializada en álbumes futboleros:

De la nómina de futbolistas que aparece en el álbum habría que analizar que solo aparece uno de los 3 arqueros que serán citados por José Pékerman; entre los defensas resalta la ausencia de Óscar Murillo, Stefan Medina y Farid Díaz, quienes acompañaron casi toda la eliminatoria; del mediocampo, el único que faltaría es Mateus Uribe, mientras que la ausencia de Luis Muriel pone a pensar si se volverá a quedar con las ganas de ir al Mundial por segunda Copa consecutiva.

Por otro lado, Footie Cards Stickers reveló otros detalles del álbum como las ‘monas’ de las principales estrellas que harán brillar el torneo, los posters de cada ciudad sede, los estadios y otras páginas completas de algunas selecciones:

The Stadium Stickers for the @OfficialPanini World Cup 2018 Sticker Collection are thankfully in one sticker and not two halves this time…improvement!!! #Panini #WorldCup2018 #Russia2018 #FootballCardsAndStickers pic.twitter.com/R4hlsy0cdl — FootieCardsStickers (@FootCardSticker) March 10, 2018

The ENTIRE ENGLAND SQUAD for the @OfficialPanini World Cup 2018 Sticker Collection… check out the team image with only three 1st team players as shown here previously!! 😂😎😂 #Panini #WorldCup2018 #Russia2018 #FootballCardsAndStickers pic.twitter.com/2lzrQ3QD2s — FootieCardsStickers (@FootCardSticker) March 12, 2018

Interesting that the Peru squad has two goalkeeper stickers in the @OfficialPanini World Cup 2018 Sticker Collection. Welcome Back to the World Cup Finals Peru!! ⚽️⚽️⚽️ #Panini #WorldCup2018 #FootballCardsAndStickers #Russia2018 pic.twitter.com/SLg47hgYDx — FootieCardsStickers (@FootCardSticker) March 9, 2018

El álbum del Mundial Rusia 2018 será lanzado en territorio colombiano el próximo jueves 22 de marzo.