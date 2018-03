El Bestiario del Balón destaca con humor que mientras ‘La Turbina’, como se le conocía a este delantero, hubiera querido ser recodada por su aporte al título de Nacional en la Libertadores del 89 y a su desempeño en el Suramericano de Asunción en el 85, muchos lo tienen referenciado por no haber podido asistir a la Copa del Mundo, pese a haber estado en el álbum.

La web mencionada se burla de que supuestamente la aparición de ‘J.J’ entre las láminas del Mundial era utilizada por el jugador como ‘empujoncito’ para presionar al técnico Francisco Maturana de llevarlo a Italia y a Estados Unidos.

“Pero no. El mismo DT que en su momento aseguró que ‘a mí no me van a hacer las alineaciones con micrófono’, también era de los de la línea de ‘a mí no me van a armar la nómina con monitas”, señala el Bestiario.

Lo bueno es que Tréllez se toma la situación con alegría, como lo demostró en sus redes sociales: