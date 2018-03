Faustino Asprilla dio su nómina ideal en un conversatorio previo a Rusia 2018 que se llevó a cabo en Bogotá, coloquio al que también asistieron René Higuita y Víctor Hugo Aristizabal.

En dicho encuentro dijo que alinearía a David Ospina, en el arco. Línea de 3 defensas centrales con Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Cristian Zapata. Como volantes por las bandas a Juan Guillermo Cuadrado y José Heriberto Izquierdo. Carlos Alberto ‘La Roca’ Sánchez con Mateus Uribe en la zona de contención. James Rodríguez y Yimmy Chará más delante. Y Falcao García como hombre en punta.

Frente a este onceno, Mejía explicó en ‘El pulso del fútbol’, programa de Caracol Radio, que “es un equipo muy interesante, pero eso no se va a dar porque si no se ha trabajado durante 4 años con 3 defensas centrales en el fondo, no se va a trabajar ahora”.

Y añadió que este es un “concepto de un hombre del fútbol” y que es “muy respetable”.

Entre tanto, el popular ‘Tino’ añadió en declaraciones recopiladas por el mismo medio que a la Copa del Mundo llevaría como delanteros a “Duván Zapata, Falcao García, Yimmi Chará, Miguel Ángel Borja y Luis Fernando Muriel”.

También dijo que incluiría a Teófilo Gutiérrez, pero en otra posición, y que no contaría con Carlos Bacca: “A ‘Teo’ no lo considero delantero, lo llevaría como volante. Y Bacca no es el que todo el mundo espera, en la Selección Colombia se nubla, se bloquea”.

En audio, las declaraciones del Faustino Asprilla: