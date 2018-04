Sánchez, en declaraciones destacadas por la agencia Efe, indicó que no le gusta como es conducido el combinado centroamericano: “Confío en el talento y calidad de los jugadores, pero no en el cuerpo técnico de la selección mexicana”.

“No hay un estilo definido de juego, pueden ser ideas modernistas e innovadoras, pero que (Osorio) las haga con la selección de Colombia, no con la de México”, agregó.

Además, mostró su desacuerdo porque el equipo sea dirigido por un entrenador extranjero: “No he estado de acuerdo desde la llegada del cuerpo técnico, no tenía el gusto de conocer a Juan Carlos Osorio ni a su equipo, pero es un puesto tan simbólico que los mexicanos debemos defenderlo”.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Asprilla trata de payaso al arquero de Huracán por “menospreciar a Armani”

También dijo que cuando él fue DT de México no tuvo el mismo respaldo que actualmente posee Osorio: “No me protegieron como ahora protegen a los directores técnicos, me exhibieron con una selección preolímpica; me arrepiento de haber firmado ese contrato por 3 selecciones: la mayor, la panamericana y la preolímpica”.

Finalmente, puso en consideración su nombre para remplazar a Osorio: “Me siento con la capacidad para dirigir algún equipo o una selección, que puede ser la de México”.

Bajó las órdenes de Juan Carlos Osorio, México clasificó como líder de la Concacaf al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, aún no ha renovado su contrato, el cual vence después de la Copa del Mundo.

Con información de EFE.