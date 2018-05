La cuenta oficial de la Federación islandesa de fútbol publicó un video de más de 6 minutos en el que mezclan imágenes de las grandes gestas del seleccionado ‘vikingo’ en los últimos años, con la presentación uno por uno de los 23 jugadores que viajarán a Rusia buscando seguir haciendo historia.

Además de Sigurdsson, en la nómina destacan el capitán del equipo, Aron Gunnarsson (Cardiff City, Inglaterra), Birkir Bjarnasson (Aston Villa, Inglaterra), Alfred Finnbogason (Augsburg, Alemania), Emil Halfredsson (Udinese, Italia), Albert Gudmundsson (PSV, Holanda), Johan Gudmundsson (Burnley, Inglaterra) y Ragnar Sigurdsson (Rostov, Rusia).

Si bien Islandia tiene claro quienes serán los 23 jugadores que viajarán a Rusia, la Federación envió también unos nombres extra en caso de que haya alguna lesión o imprevisto en lo que resta de la temporada, como indicó la cuenta Icelandic Football en Twitter.

Heimir and Helgi sent a 35-man list to FIFA. If there will be any injuries, other players are ready to step in. Kolbeinn Sigþórsson, Viðar Örn Kjartansson, Hjörtur Hermannsson and Rúnar Már Sigurjónsson are all on that list.

— Icelandic Football (@icelandfootball) May 11, 2018