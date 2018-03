Su primer rival en Rusia, el seleccionado nipón, tuvo que esperar hasta el último minuto de su partido para igualarles a los malienses en su encuentro que finalizó 1-1:

Luego, Senegal tampoco pudo con Uzbekistán, contra el que igualó por el mismo marcador:

La mala noche para los equipos del Grupo H (a excepción de Colombia) la cerró Polonia, que en su propia casa, más exactamente en Cracovia y con estadio lleno, perdió frente a Nigeria con tanto de penal de Victor Moses.

I pray @VictorMoses gets us to the promise land 🇳🇬#polnga pic.twitter.com/HHB6gzZucB

