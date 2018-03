El elenco ‘cafetero’ inclinó constantemente la cancha a su favor, aunque sin claridad a la hora de definir, siendo una pena máxima atajada a Miguel Ángel Borja la posibilidad más clara para abrir el marcador.

Australia, por su parte, inquietó a Colombia con esporádicos contragolpes, aunque ninguno de ellos sin peligro.

El artículo continúa abajo

Las variantes implementadas por José Pékerman durante el encuentro fueron las siguientes: Borja por Falcao García; Jéfferson Lerma por Abel Aguilar; Yerry Mina por Óscar Murillo, quien salió en camilla por un aparente desgarro; Yimmi Chará por Mateus Uribe; José Izquierdo por Carlos Bacca y Giovanni Moreno por James Rodríguez.

Por otra parte, Colombia aprovechó para lucir su indumentaria alterna, de color azul, la cual portará cuando sea necesario en el Mundial de Rusia 2018.

En video, una de las opciones más claras de Colombia:

Así formó Colombia:

Y así Australia:

ICYMI | Here's how we line up against Colombia. Kick-off is just 25 minutes away! #COLvAUS #GoSocceroos pic.twitter.com/j0RnlHT9id

— Caltex Socceroos (@Socceroos) March 27, 2018