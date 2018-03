“¿Soy yo o se están escuchando gritos de mono cuando Pogba toca el balón?”: varios usuarios franceses de Twitter coincidían en sus comentarios en el minuto 73 del partido.

Las onomatopeyas características se escuchaban con claridad durante la retransmisión del partido por la televisión TF1. Además de Pogba, el atacante francés Ousmane Dembélé fue objetivo de los gritos de mono en el momento de lanzar dos saques de esquina, constató un fotógrafo de la AFP durante el partido.

Monkey chants targeting Pogba were so loud that you can even clearly hear them on TV. Shameful and disgusting. #NoToRacism (via @Differreencee) pic.twitter.com/0z6kyxDtnV

