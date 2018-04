“Primero, porque es un gran arquero, un excelente arquero; porque después de Ospina, que entre el diablo y escoga, y además porque a Arboleda lo maneja la oficina de (Efraín) Pachón, y esa es una garantía”, expresó el comunicador en sus Palabras Mayores de Antena 2, referente a las buenas relaciones que dicho empresario tendría con Pascual Lezcano, el hombre detrás de José Pékerman.

Sin que se haga el anuncio, del cual no descarta que se trate de un simple rumor de la prensa argentina, Vélez criticó de entrada que se vaya a llamar a un jugador que no ha disputado un solo minuto con la Selección Colombia. No obstante, reiteró los elogios a sus condiciones y calificó de “tapadón” esta intervención en el partido del guardameta el pasado fin de semana frente a Godoy Cruz.

Para el comentarista, no sería raro que se supiera primero en el país gaucho la información sobre la probable convocatoria de Arboleda a la Tricolor, teniendo en cuenta que el cuerpo técnico de Colombia vive en Argentina.

Cabe recordar que tras los recientes partidos amistosos del equipo ‘cafetero’ frente a Francia y Australia, surgió el rumor de que Arboleda iba a ser convocado, pero que no se dio la opción luego de que no le fuera concedida la visa al Reino Unido.