“Si las cosas resultan ser como muchos sospechan que son, creo que tendremos que tener una conversación seria sobre nuestro compromiso con Rusia… Por mi parte, creo que será muy difícil ver cómo, pensando en el Mundial de este verano, sería muy difícil imaginar que la representación del Reino Unido en ese evento continúe de manera normal”, cita el Daily Express al canciller.

Dicha afirmación, calificada por The Sun como una “gran metida de pata”, generó pánico masivo entre los aficionados del país, según dijo el mismo medio.

El rotativo resalta que tras la supuesta amenaza, los ayudantes del ministro, avergonzados, “se vieron obligados a confirmar rápidamente que no lo decía en serio”. El diario, citando fuentes cercanas al político, enfatiza en que este se refería no a retirar el equipo de fútbol de Rusia 2018, sino que Reino Unido podría no enviar a los mismos funcionarios y dignatarios, como lo hace habitualmente.

Según el presidente de la Cámara Jhon Bercow, Johnson no estaba haciendo una declaración política, sino una reflexión personal sobre el atentando a Sergei Skripal y su hija.

La F.A (Federación Inglesa de Fútbol), que es la entidad que tendría la última palabra respecto a la participación de Inglaterra en el Mundial, no se ha referido a las declaraciones del canciller, menciona The Sun.

El seleccionado hace parte del Grupo G de Rusia 2018, al lado de Bélgica, Panamá y Túnez, siendo su debut ante los africanos el próximo 18 de junio.