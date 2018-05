Eso recordó Tatiana ‘baby flow’, que participó en ‘La voz kids’ 2014, en una entrevista con ‘Lo sé todo’, donde también negó que, a sus 16 años, se haya operado los senos.

“Cuando hacíamos las reuniones, las convivencias de todos los niños del club de fans de Bogotá, el chico siempre iba porque era el presidente. Un día nos invitaron los papás a la casa. ‘Vamos a jugar Play’ [me dijo] — a mí que me digan vamos a jugar un videojuego, yo me voy de una porque me encantan—. Entonces, fuimos”, rememoró la cantante en el medio.

No obstante, en la casa del seguidor “yo en ningún momento jugué Play”, agregó la artista, pues el joven empezó a hacerle una propuesta amorosa:

“Llegó y me dijo: ‘Tati, lo que pasa es que yo te quería…’. Empezó un ‘show’, a llorar, y yo: ‘¡Ay Dios!, ¿qué pasó?’ ‘Es que yo quiero que tú me des la oportunidad de demostrarte que yo quiero ser algo más en tu vida’ [expresó]”, recordó ‘la baby flow’.

El artículo continúa abajo

En ese momento, la cantante lo paró en seco y, entonces, él decidió abandonar la presidencia del club y devolverle hasta los discos que ella le había autografiado, puntualizó la exparticipante de ‘La voz kids’ en el programa de Canal 1.

“Yo, muy decente, le dije: ‘Hay que frenar las cosas aquí’. Lo puse en su lugar. ‘Ya no quiero ser el presidente del club de fans, ahí verás tú qué hacer’, [me respondió]. Al otro día, a mi mamá le tocó ir a la casa de la señora [la mamá del fan] porque le iba a entregar todos los afiches que tenía míos, las gorras que yo le había regalado, los CDS firmados, todo”.

Lo dicho por Tatiana ‘baby flow’ sobre la historia con su fanático se puede escuchar en este video de ‘Lo sé todo’, donde también se oye que la cantante habló de un vecino que inventó un noviazgo con ella y de la razón por la que tiene los senos tan grandes, al punto que hay quienes la atacan en redes porque creen que está operada.