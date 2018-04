Después de ser rescatada hace más de 3 meses, sobrevivir a un incendio en el que murió su padre y estar en una constante amenaza de muerte por culpa de ‘Arzu’, la villana más persistente de la historia, se podría decir que esta niña es casi inmortal.

Lo que aún no entienden los colombianos es cómo ha pasado tanto tiempo y esta novela turca no se acaba, pero lo que muchos no saben es que ni en Turquía ha llegado a su final.

No se sabe a ciencia cierta cuántos secuestros, amenazas, torturas, muertes, pérdidas de memoria, personas inválidas y quién sabe qué más cosas se le ocurrirán al guionista; lo que sí tienen claro es que Elif se volvió a perder y con ella se perdieron las esperanzas de un final feliz.

Por eso, aquí hay algunos de los comentarios que dejaron los usuarios, quienes se mostraron abrumados con el interminable novelón:

#ElifEnApuros pérdida, secuestrada, robada, muerta… (No importa cuando leas esto) — Tina Tentle (@TinaTentle) April 3, 2018

#colombia según mí mamá que se volvió a perder #Elif que porque no se pierden así los políticos en Colombia #Colombia — Luna lesmes (@lu_lesmes) April 2, 2018

-Mami ya llegué ¿Que pasó?

¿Porque lloras? – secuestraron a #Elif otra vez pic.twitter.com/E8xQkzXfEX — Dempsey Díaz (@DempseyDiaz24) April 3, 2018

#elif al paso que van se van a juntar cuando Elif sea grande. — Silvia Cormack (@CormackSilvia) April 3, 2018

La noticia que me cuenta mi mamá se volvió a perder la berrionda de la Elif. — #ElUltimoDiezDeSantaFe. (@NairoCISF) April 3, 2018

Ya la novela debería de llamarse los 1001 secuestros de Elif 😝#ElifEnApuros — Angel Christian (@AngelJmz05) April 3, 2018

ME ACABAN DE INFORMAR QUE ELIF SE VOLVIÓ A PERDE OYE QUE PELA NECIA — MarioIvan🥑 (@MarioGiraldoR) April 3, 2018

¡No puede ser! ¡Se acaban de robar de nuevo a ELIF! 😨 Hay que meterle escoltas del Estado a esa niña 😂 — Esteban Hernández (@EstebanH_) April 2, 2018

Quiero una relación que dure tanto como la novela Elif, voy a tener 80 años y aún no se acaba esa vaina — PELINEGRA 🤷🏻‍♀️ (@falsapelinegra_) April 3, 2018

Este día a durado más que los secuestros de Elif. — Me tienen harto (@SebastiaanSerna) April 2, 2018

Esta soy yo cogiendo rabia porque volvieron a secuestrar a Elif pic.twitter.com/k21O0ZzlG8 — Ana (@LORENSEAVEY) April 3, 2018