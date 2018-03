En la grabación se ve que Yuli usa una pijama de Minnie Mouse, mientras aguarda cerca de la puerta del baño a que salga su esposo.

De fondo se oye que Fabián tararea, tranquilo, aparentemente sin saber lo que le espera afuera.

Luego, cuando el actor de ‘Sin tetas sí hay paraíso’ sale del baño, mientras se pone una camiseta blanca, Yuli pega un grito y sale corriendo.

Entonces, Fabián se asusta, la sigue y le dice: “No, no, no, no, no. Yuli, no. Yuli, no”. Al tiempo, su hija Lucía dice: “!Ay, no! Papi, no”, como pidiéndole que no corretee más a su mamá, que se escucha reír.

Ahí, Fabián se devuelve, como enojado por la broma, y dice: “Nooo, Lucía. ¡Aagh, no, mami!”.

Pero la molestia le duró poco, pues después subió a Instagram el video con el susto que le dieron, y una amenaza para su esposa e hija… en broma.

“@yulyferreira y @luciariosferreira me atutaron, pero hoy duermen en la sala, jajajajajajajajaja. FR”, escribió en la descripción de la escena, que también publicó su mujer, pero con un mensaje de triunfo: “¡Por fin te la hice!😂 @fabianrioss. Gracias mi @luciariosferreira 😅 buen trabajo 👍”.