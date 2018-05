Omg 😮 ¿qué creen ustedes de esto? 🤔¿ por qué se habrá burlado Maluma? #Repost @despiertamerica ・・・ Critican a @maluma por este video aparentemente burlándose de sus fans.

A post shared by People en Español (@peopleenespanol) on May 14, 2018 at 10:17am PDT