En la grabación se ve que Marc Anthony y Maluma están cantando ‘Felices los 4’ cuando, de repente, el puertorriqueño se acerca aparentemente a darle un beso en la boca al colombiano.

Sin embargo, cuando ya está muy cerca de los labios de Maluma, Marc pone la mano y le da el pico. Luego, ambos se ríen.

Inmediatamente, seguidores de los artistas empezaron a hacer comentarios como: “¿Qué onda, Marc?”, “Ahora sí se le mojo la canoa a Marc Anthony”,  “Está de moda ser gay”, “¿A ese qué le dio? Se quiere andar besando con todo el mundo. ¿Se cansó de las mujeres o qué?”,  “Qué tal no respetar sus hijos y hacer algo así, no me parece”, “Sal del clóset ya”, “¡WTF, qué asco!”, “¡Wow, así empiezan y terminan como Ricky Martin. OMG!” y “¡Qué desperdicio de hombres!”.

El artículo continúa abajo

También hubo quienes defendieron al cantante puertorriqueño e hicieron énfasis en que todo se trató de un juego de él o una forma de llamar la atención y por eso puso la mano en la boca de Maluma antes de darle el beso.

“Ya no saben cómo llamar la atención”, “Cómo hablan por hablar, no ven que besó su mano”, “Es broma, se ve la mano de Marc Anthony”,  “Marc es buen tipo, solo jugaba; véase cómo pone su mano”, indicaron.

Este es el video del beso entre Marc y Maluma; fue compartido por ‘El gordo y la flaca’ en Instagram, esta semana. Después, aparecen algunos de los comentarios de sus seguidores, a favor y en contra.