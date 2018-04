Su segmento se llamará ‘Rusia a la colombiana’ y comenzará a transmitirse desde el 27 de abril.

La idea, como suele ser la regla, será descubrir los detalles más curiosos de la cultura de ese territorio, y, además, mostrar qué tanto de Colombia hay en ese país.

Será una serie de 45 capítulos en los que se mostrará cómo Andrea asume muchas situaciones a las que seguramente se tendrán que enfrentar los colombianos que viajen al Mundial de Rusia 2018.

La presentadora pasará por Moscú, San Petersburgo, Volgogrado y todas las sedes donde va a jugar la Selección Colombia.

La joven barranquillera tendrá la oportunidad de saborear platos de la cocina local y conocer recomendaciones y opiniones de rusos sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana.

Como reconoce la misma Andrea, lo más difícil será el frío: “Yo soy barranquillera, costeña, calentana, como le quieran decir. A mí me da muy duro. En Moscú está nevando, va a seguir nevando hasta mediados de abril, las temperaturas van hasta los -11°C y con solo pensarlo me da como un ataque al corazón. Para mí es muy difícil, la verdad el frío no es lo mío.”

Esta será la tercera expedición que Andrea realiza a los países anfitriones de los torneos de fútbol más importantes, luego de haber recorrido Chile en la Copa América 2015 y Estados Unidos en la Copa América Centenario 2016.