“Un ataque perfectamente ejecutado anoche. Gracias a Francia y a Reino Unido por su sabiduría y el poder de sus excelentes militares. No podría haber tenido un mejor resultado. ¡Misión cumplida!”, dice uno de los mensajes de Trump.

Mientras tanto, en su segunda publicación de Twitter el Presidente escribió:

Las declaraciones de Trump fueron escritas en medio de las opiniones a favor y en contra que ha generado el ataque de Estados Unidos a Siria, en represalia por el uso de armas químicas en ese país.

También en medio de las protestas que la ofensiva generó; decenas de ciudadanos sirios y jordanos han realizado manifestaciones dando zapatazos a un muñeco de Trump y apoyando al gobierno de Bachar al Asad.

Estos son los dos trinos del presidente norteamericano:

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de abril de 2018