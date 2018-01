The Cramberries envían conmovedor mensaje por la muerte de Dolores O’Riordan

En un comunicado hecho en la página de Facebook de la agrupación, no se dieron mayores detalles del deceso de la cantante y pidieron privacidad para su familia la cual se encuentra devastada por la noticia.

Además en su cuenta de Twitter la banda escribió: “Estamos devastados por el fallecimiento de nuestra amiga Dolores. Ella tenía un talento extraordinario y nos sentimos muy privilegiados de haber sido parte de su vida desde 1989 cuando comenzamos con The Cranberries. El mundo ha perdido un verdadero artista hoy. Noel, Mike y Fergal”.

We are devastated on the passing of our friend Dolores. She was an extraordinary talent and we feel very privileged to have been part of her life from 1989 when we started the Cranberries. The world has lost a true artist today.

Noel, Mike and Fergal

— The Cranberries (@The_Cranberries) January 15, 2018