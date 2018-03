El video, que ya alcanza los 7,9 millones de reproducciones en YouTube es, según Billboard, una pequeña muestra de lo que cuesta la fama y la situación tan ‘delicada’ que resulta ser para un famoso.

A diferencia de Britney ,’Tay Tay’ sí pudo liberarse de toda la gente que la oprimía y de los estereotipos que le habían impuesto,mostrándose realmente como es, sin fingir, ni aparentar.

Luego de varios meses sin aparecer en público, el pasado domingo la cantante estadounidense recibió el premio iHeartRadio a la artista femenina del año, en donde por medio de un video pregrabado presentó el sencillo a sus fans.

En su mensaje agradeció a sus seguidores “por este premio”, y agregó que no podía acudir en persona por estar preparando su nueva gira mundial, pero que quiso compensarlo con un pequeño regalo.

Taylor’s speech for winning Female Artist of the Year!! She’s in tour rehearsals so she can’t be there but wanted us to see the #delicatemusicvideo pic.twitter.com/u5KWcKFfRu

— Jencita (@_Jencita_) 12 de marzo de 2018