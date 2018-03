Mejía aseguró en un video publicado en su cuenta de Instagram que sin estos papeles no podrá competir en autos o moto en los próximos 2 fines de semana.

“No voy a poder correr este fin de semana, tengo carrera de carros y no voy a poder correr; y tampoco voy a poder correr en moto, dentro de 15 días. Si usted los ha visto, por favor, ayúdeme. En realidad es importante en las carreras que tengo”

Si bien los trámites de duplicado de las licencias de conducción en el Sim (Servicios integrales para movilidad) son relativamente rápidos, lo que dificultaría a Mejía para competir es la licencia especial que otorgan las distintas federaciones deportivas de automovilismo y motociclismo para la práctica profesional.

Claro, eso sin contar las licencias internacionales para competir en el exterior avaladas por FIA (Federación Internacional de Automovilismo) y FIM (Federación Internacional de Motociclismo).

¿Qué hará entonces mientras que está sin pase? ¿Practicará algún otro deporte?

Mejía pidió la colaboración de todos los taxistas de la capital para encontrar su billetera:

“Venga, acabo de dejar el pase en un taxi; me acabo de bajar de un taxi y se me perdió la billetera… dejé la billetera en el taxi. No sé si usted es taxista, de pronto se encuentra mi billetera y me acaba de llevar hace 10 minuticos”, dijo Tatán pasadas las 8 de la mañana.

Para complementar, el deportista dio detalles de cómo es la billetera que olvidó en el taxi:

“Es una billetera chiquitica, está mi cédula con mi pase de carro, con mi pase de moto, pues con todos mis papeles, mis tarjetas”, indicó.

Al rededor de medio día, Tatán publicó unas historias en su Instagram en las cuales agradeció la preocupación de la gente y aseguró que “ya está solucionando”. El deportista remarcó que lo que más le preocupa son el pase y no poder competir el próximo fin de semana.

“¿Y ahora qué me voy a poner a hacer sin los pases?… jugar parqués, será”, dijo en tono jocoso sobre la situación.