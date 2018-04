“Sería la primera película de acción del país. Estamos grabando, ya vamos a acabar […] Vamos a hacer una ‘peli’ con Ricardo Gabriel y el próximo 15 [de abril] voy a estar en Cartagena grabando eso. Dios quiera que nos vaya bien”, dijo ‘Tatán’ en ‘Lo sé todo’.

Luego recordó que él no es actor por la película que está haciendo: “Yo sigo siendo yo, yo no actúo, yo soy yo”, aseguró.

Entonces, en el programa de Canal 1 le preguntaron: “¿Están haciendo un como documental?”.

El artículo continúa abajo

“Sí, algo así. Yo soy yo. Si me ponen y me dicen: ‘Sebas haga un personaje’, eso no va a pasar; no soy capaz; ¡por Dios bendito, yo no soy actor, yo soy atleta!”, respondió el motocrosista, y añadió que su maestra en su incursión al cine ha sido su esposa.

“Le pongo mucho cuidado a ‘Male’, ‘Male’ me explica, me corrige, así que uno va yendo”, aseveró.

Estas declaraciones se pueden escuchar en este video que ‘Lo sé todo’ subió a Facebook, donde también se oye que ‘Tatán’ habló de su carrera como motocrosista, de las fracturas que ha sufrido y de cómo le ha ido tras el nacimiento de su segunda hija, Macarena.