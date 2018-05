“En estos momentos, con todo el tema de ‘Time’s Up’, de la mujer, del empoderamiento de la mujer, tenemos como actrices la responsabilidad de tomar papeles donde la mujer se vea empoderada y sea un ejemplo para otras mujeres, no minimizadas”, le dijo Taliana al programa ‘Lo sé todo’, de Canal 1.

Más adelante, detalló cómo eran esos personajes que finalmente prefirió no interpretar: “Eran como unos papeles…¿cómo decirlo?, bisexuales sin sentido. Querían la niña linda latina de moda, para ponerla a hacer cosas que realmente yo, por mis valores y mi estructura como persona, no me presto”.

La actriz prefiere por ahora esperar “papeles emopederados, donde la mujer se sienta identificada […] Personajes que realmente trascienden”, aseguró al medio, como se puede escuchar en el siguiente video que publicó ‘Lo sé todo’ en Facebook.