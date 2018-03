La película de 1984 cuenta la historia de una sirena que, después de un tiempo en tierra firme, se acostumbra a la vida de los humanos. Ella se enamora de un científico, quien la ayuda a escapar de un laboratorio donde la retuvieron para analizarla.

Entre tanto, en ‘La forma del agua’, una mujer de la limpieza muda entabla una relación sentimental con una criatura marina en un laboratorio militar durante la Guerra Fría y pone en marcha una misión para liberarla y evitar su muerte.

En el video comparativo se ven las escenas de cuando los protagonistas de ambas películas entran a los laboratorios y ven a las criaturas marinas encerradas en unos tanques de agua. Asimismo, muestra el momento en que la sirena y el científico, así como la mujer de la limpieza y la criatura de la que se enamoró, se despiden porque pertenecen a mundos distintos.

Al final, en las dos cintas, los protagonistas se sumergen al agua, se dan un beso y, de alguna manera, las criaturas marinas hacen que sus respectivas parejas puedan respirar estando allí.

No es la primera vez que acusan a ‘La forma del agua’ de plagio. Hace dos semanas se conoció que David Zindel, hijo del fallecido dramaturgo Paul Zindel, presentó una demanda contra la cinta de Guillermo del Toro por supuestamente copiar la obra de teatro ‘Let Me Hear You Whisper’, escrita por su padre en 1969.