Star Wars lidera el ‘top 10’ de las más taquilleras de la temporada

La cinta de Rian Johnson, titulada ‘Los últimos Jedi’, venía de recaudar 220 millones de dólares en su fin de semana de estreno, según cifras consolidadas de la firma Exhibitor Relations difundidas el martes.

El estudio Lucasfilm de Disney informó el martes que la película registró 395,6 millones en el mercado doméstico y 396 millones en el extranjero, sumando una taquilla global de 791 millones.

El récord a batir en ingresos globales lo tiene Avatar (2009), con 2.700 millones de dólares. ’Star Wars: El Despertar de la Fuerza’ (2015), la entrega precedente de la saga, recaudó un poco más de 2.000 millones.

Tres estrenos lo escoltan en los primeros lugares de la taquilla.

La película de aventuras ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’ se ubicó en segundo lugar, con 55,4 millones de dólares -incluyendo en lunes de Navidad-, seguida por ‘Pitch Perfect 3’, tercera secuela de la comedia musical sobre un coro femenino universitario cuyas cantantes se reúnen para una loca gira en el extranjero (26,5 millones de dólares).

En cuarto lugar aparece ‘El gran showman’, que cuenta la historia del mago P.T. Barnum, interpretado por Hugh Jackman. La película reportó 14 millones de dólares en sus primeros cuatro días en la gran pantalla.

‘Ferdinand’, una cinta animada que sigue las aventuras en España de un toro con un gran corazón, fue empujada al quinto lugar al recaudar 9,6 millones de dólares (26,6 millones en total).

Los primeros 10 lugares se completan con:

6 – ‘Coco’ – US$ 8,1 millones.

7 – ‘Downsizing’ – US$ 7,6 millones.

8 – ‘Darkest Hour’ – US$ 5,5 millones.

9 – ‘Father Figures’ – US$ 5,4 millones.

10 – ‘La forma del agua’ – US$ 4,3 millones.