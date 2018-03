Hace 16 años voté por primera vez por @alvarouribevelez Hoy lo vuelvo hacer, esta vez por @ivanduquemarquez porque siento en su discurso honestidad, amor, respeto y ganas de organizar un país que perdió su rumbo! Al final me van a tildar de paraco, sí voto por él, si lo hago por Petro de guerrillero y si es por Vargas estoy en la mermelada! No voté por impulso, analicé todo este tiempo y en Duque encontré lo que de verdad necesita el país.. más unión!

